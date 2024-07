Va a visitare la Torre Eiffel e viene cacciata dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ana Vieira, nuotatrice brasiliana, paga a caro prezzo la ore da turista che si è concessa nella capitale francese. L'atleta ha lasciato il villaggio olimpico senza permesso, in compagnia del collega Gabriel Santos. I due nuotatori hanno pubblicato sui social le foto della visita alla Torre e, ovviamente, sono stati 'beccati'. I dirigenti del comitato olimpico verdeoro hanno rimproverato i due turisti non autorizzati. Santos se l'è cavata con un warning. Vieira, invece, ha reagito in maniera scomposta e violenta ai rimproveri: a quel punto, è scattato il cartellino rosso. "Non siamo qui in vacanza, siamo qui a lavorare per il Brasile e per oltre 200 milioni di contribuenti che lavorano per noi", le parole del numero 1 del nuoto, Gustavo Otsuka.