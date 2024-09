Parma e Starcks insieme per il futuro digitale dei campioni gialloblù

"Parma Calcio è orgoglioso di annunciare l’inedita e innovativa collaborazione con Starcks, la piattaforma digitale leader in Italia nel mercato dei token sportivi dei calciatori. Starcks, durante la stagione sportiva 2024/25, sarà Official Partner del Parma Calcio e l’accordo con il Club, che combina la sua tradizione calcistica con l’innovazione del partner, permetterà ai tifosi di vivere nuove emozioni e seguire, grazie al listing sulla piattaforma https://starcks.io/, il successo digitale dei talenti gialloblù". Così il Parma in una nota sul proprio sito ufficiale.

Starcks, piattaforma nel settore dei digital assets legati al calcio, si distingue per il suo impegno nell'acquisizione e nella gestione dei diritti digitali in modo trasparente e conforme alle normative vigenti. La partnership, in aggiunta, prevede la creazione di prodotti che potranno essere erogati direttamente dalla piattaforma, capace di offrire esperienze uniche, esclusive e coinvolgenti a tifosi e appassionati.

“Siamo orgogliosi di questa partnership con il Parma Calcio, un club con una grande tradizione e una visione innovativa. Insieme, stiamo aprendo nuove strade nel mondo del calcio, dove i tifosi non sono più solo spettatori, ma veri e propri partecipanti del successo dei loro idoli” ha affermato Emanuele Floridi, Co-Founder e Vice Presidente di Starcks. La partnership tra Parma Calcio e Starcks sarà operativa nelle prossime settimane, con il lancio dei primi token e item digitali esclusivi. I dettagli saranno presto disponibili sulla piattaforma ufficiale di Starcks e sui canali di comunicazione del Parma Calcio.