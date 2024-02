Partnership Starcks e Genoa, primo accordo con un club di Serie A

"Genoa Cfc e Starcks insieme per una nuova partnership. Con Starcks, potrete acquistare i token dei vostri giocatori preferiti, un asset dinamico che riflette non solo le loro prestazioni in campo, ma l'intero percorso della loro carriera. I tifosi avranno inoltre la possibilità di vincere esperienze esclusive legate al Genoa". Lo ha annunciato il club rossoblu. Per Starcks, la piattaforma nata solo 2 anni fa, nel febbraio del 2022, che già conta molti calciatori di Serie A, è il primo accordo con un club della massima serie italiana.