I Philadelphia Eagles vincono il Super Bowl 2025 e con il trionfo nella 59esima edizione della finale NFL conquistano il secondo titolo della propria storia. Il team guidato dal coach Nick Sirianni, chiare origini italiane e bandiera tricolore sulla spalla, domina contro i Kansas City Chiefs, demolito con il punteggio di 40-22 che non esprime pienamente la superiorità totale della franchigia biancoverde.

Phialdelphia vendica la sconfitta subita nel Super Bowl di 2 anni fa proprio contro i Chiefs. Kansas City, con coach Andry Reid sulla sideline, fallisce l'assalto al terzo titolo consecutivo e al quinto complessivo: il quarterback Patrick Mahomes vive una delle peggiori serate in una carriera a dir poco straordinaria, con 3 anelli da campione e 2 sconfitte nell'atto conclusivo della stagione.

Kansas City rimane a quota 4 trionfi nell'albo d'oro in cui comandano New England Patriots e Pittsburgh Steelers, a quota 6. Un gradino più in basso, con 5 titoli, Dallas Cowboys e San Francisco 49ers. I Chiefs perdono l'occasione di consacrare definitivamente la dinastia targata Reid e Mahomes. L'anno prossimo potranno riprovarci: il Super Bowl numero 60 si gioca al Levi's Stadium di Santa Clara, casa dei 49ers.