Pogba, infortunio Empoli-Juve: oggi esami, come sta

Paul Pogba spaventa i tifosi della Juventus. Il centrocampista francese, nel corso del match vinto ieri 2-0 sul campo dell'Empoli, nel corso del secondo tempo ha accusato un fastidio alla coscia. Pogba è rimasto in campo, ma le sue condizioni andranno valutate e si attende il verdetto degli esami in programma oggi. "Paul ha sentito una fitta dietro. Vediamo dagli esiti cosa sarà, dispiace perché ha fatto una partita di qualità", le parole dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri.

Pogba, ancora lontano dalla condizione ottimale, ieri ha mostrato a sprazzi una qualità che nessun altro centrocampista della Juventus può garantire. Il francese è anche andato a segno con un tiro al volo, ma la rete è stata vanificata dal fuorigioco di Vlahovic. Il transalpino è considerato un nuovo acquisto dalla Juve, che nel calciomercato 2023 ha inserito un solo nuovo elemento nell'organico, Timothy Weah. Pogba, tornato a Torino nell'estate 2022 a parametro zero, ha saltato quasi integralmente la scorsa stagione: la lesione al menisco accusata un anno fa è stata trattata chirurgicamente solo in autunno, con un inevitabile allungamento dei tempi di recupero. Nella fase finale dell'annata, l'ex giocatore del Manchester United ha dovuto fare i conti con problemi muscolari che hanno rallentato il ritorno in campo. Ora, l'acciacco di Empoli.