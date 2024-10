Premi Mediterraneo 2024, premiati anche Marotta, Calhanoglu e Zola

Il 21 ottobre dalle 14.30, presso Palazzo Valentini a Roma, andrà in scena la cerimonia di consegna de il “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024” e oggi la giuria ha svelato gli ultimi vincitori. Riconoscimenti che andranno al presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, al centrocampista nerazzurro e campione d’Italia in carica, Hakan Calhanoglu, e all’ex attaccante azzurro, oggi vicepresidente della Serie C, Gianfranco Zola. Nomi di assoluto livello e che si aggiungono a quelli già svelati, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli, Manuel Bortuzzo, Francesco Bonanni e tantissimi altri. Il Premio Mediterraneo, organizzato in collaborazione con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (Ussi) e l'Aips Europe (International Sport Press Association), è sostenuto dalla Fondazione Artemisia, e mira a promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, anche attraverso le arti e le lotte sociali.

Per questo il 21 ottobre, nella cerimonia moderata dalla conduttrice e autrice Rai, Metis Di Meo, saranno riconosciuti i premi, oltre che al doppiatore e attore, Pino Insegno, anche ai giornalisti Paolo Liguori e Valeria Altobelli, al famosissimo stilista palestinese Jamal Taslaq, al pugile italiano Matteo Signani, al professore Hasan Tunc, al presidente Amsi, il prof. Foad Aodi, agli artisti Karima Laraba e Esteban Villalta Marzi, e al Presidente della fondazione Mediterranean Tourism Foundation Andrew Agius Muscat e in fine Emre Gokdemir, imprenditore da sempre vicino ai giovani sportivi sostenendoli con diverse iniziative.