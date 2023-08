Premier League 2023-2024, calendario prima giornata: Manchester City apre campionato

La Premier League 2023-2024 comincia, parte la caccia al Manchester City che apre il calendario debuttando venerdì 11 agosto sul campo del Burnley. La formazione allenata da Pep Guardiola, dopo il triplete messo a segno la scorsa stagione, prova a ripetersi a partire dal campionato. I citizens si presentano ai nastri di partenza con un look parzialmente rinnovato. Se n’è andato Ilkay Gundogan, perno del centrocampo, ed è partito Riyad Mahrez, uno dei ‘game changer’ dei campioni d’Inghilterra. L’organico rimane stellare, considerati anche gli arrivi del centrale Josko Gvardiol – per circa 80 milioni dal Red Bull Lipsia – e di Mateo Kovacic, che a centrocampo può diventare un utilissimo elemento di rotazione in un reparto collaudato. Il mercato, d'altra parte, non è ancora finito e altri colpi – in entrata e in uscita – arriveranno. Il discorso ovviamente vale anche per chi vorrebbe detronizzare Guardiola. L'Arsenal – che sabato ospita il Nottingham Forrest - lo scorso anno è rimasto in corsa fino all'ultima curva, poi ha ceduto.

I gunners hanno cercato di consolidare l'organico a disposizione di Mikel Arteta: sono arrivati Declan Rice e Kai Havertz come pezzi pregiati. Basterà? Se lo chiedono anche i tifosi del Liverpool, dopo l'arrivo di Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister alla corte di Jurgen Klopp. Il reds affrontano subito un esame tosto: domenica fanno visita al Chelsea di Mauricio Pochettino, arrivato a Stanford Bridge per risollevare i blues. Il Manchester United prova ad uscire dall'ombra dei cugini pigliatutto: a Old Trafford si aspettano un salto di qualità con Rasmus Hojlund, Mason Mount e Andre Onana. Primo test nel Monday night di lunedì 14 agosto contro il Wolverhampton.

Il programma della prima giornata:

Venerdì 11 agosto – Burnley-Manchester City;

Sabato 12 agosto – Arsenal-Nottingham Forrest; Bournemouth-West Ham; Brighton-Luton Town; Everton-Fulham; Sheffield United-Crystal Palace; Newcastle-Aston Villa;

Domenica 13 agosto – Brentford-Tottenham; Chelsea-Liverpool;

Lunedì 14 agosto – Manchester United-Wolverhampton.