Premier League 2023-2024, la prima giornata in tv: programma e orari

Le partite del campionato inglese, comprese alcune della prima giornata, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull'app SkyGo e su Now

Premier League 2023-2024 al via oggi, venerdì 11 agosto. Le partite del campionato inglese, comprese alcune della prima giornata, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull'app SkyGo e su Now.

Il programma tv:

Venerdì 11 agosto ore 21: Burnley-Manchester City, Sky Sport Summer e 4K.

Sabato 12 agosto - ore 13.30: Arsenal-Nottingham Forest, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio; ore 16.00: Brighton-Luton Town , Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio; ore 18.30, Newcastle-Aston Villa, Sky Sport Calcio e canale 255;

Domenica 13 agosto - ore 15.00: Brentford-Tottenham, Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio; ore 17.30: Chelsea-Liverpool, Sky Sport Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio e 4K;

Lunedì 14 agosto - ore 21.00: Wolverhampton-Manchester Utd, Sky Sport Calcio.