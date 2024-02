Un calciatore in cura per disintossicarsi, la moda appare già ampiamente diffusa

Un calciatore della Premier League è diventato il primo giocatore ad andare in riabilitazione per dipendenza dal gas esilarante, secondo quanto riferito dal Daily Mail. La star della Premier è stata ricoverata in un centro medico dopo che la sua famiglia ha contattato il club chiedendo un intervendo in relazione alla dipendenza dal 'protossido di azoto'. Il gas, incolore e inodore, a quanto pare è diventato popolare nelle feste a cui partecipano i calciatori: chi lo usa dice che crea sensazioni di euforia e stordimento, mentre altri descrivono allucinazioni come effetto.

Il possesso del protossido di azoto non è illegale. Online, siti che offrono consulenza relativa all'uso di farmaci evidenziano che l'uso della sostanza può provocare la morte. La famiglia del giocatore si è preoccupata dopo che la polizia ha fermato un'auto su cui viaggiava l'atleta: a bordo, decine di contenitori di gas, secondo quanto riporta The Sun.

La polizia però non è potuta intervenire perché non è riuscita a dimostrare a chi appartenessero le bombolette trovate nell'auto. Tuttavia, l'incidente - avvenuto qualche settimana prima di Natale - ha preoccupato la famiglia del giocatore che si è rivolta al club. Una fonte ha parlato al The Sun, dicendo: "Al giocatore è stato detto che se voleva salvare la sua carriera, doveva andare in un centro specializzato nell'assistenza per le dipendenze". La fonte ha poi aggiunto: "Fondamentalmente si sta disintossicando nello stesso modo in cui si procederebbe se fosse dipendente dall'alcol o da qualsiasi altra droga. È il primo calciatore della Premier League ad essere curato per la dipendenza dal protossido di azoto ma, considerato quanto è diffuso il gas tra i giocatori, è improbabile che sarà l'ultimo".

Il protossido di azoto viene inalato generalmente attraverso un palloncino. Si presume che l'inalazione del protossido di azoto produca una rapida ondata di euforia e una sensazione di eccitazione per un breve periodo di tempo. Intorpidimento del corpo, risate incontrollate e visione offuscata sono gli effetti più comuni che vengono segnalati. Se viene inalata una grande quantità, il protossido di azoto può causare perdita di pressione sanguigna, svenimenti o addirittura un attacco di cuore.

La fonte ha poi parlato della questione del protossido di azoto all'interno della Premier: "Una stella della Premier League ha recentemente festeggiato il suo compleanno e ha speso quasi 10.000 sterline in bombolette. Succede in tutti i club e alcuni di quelli che lo utilizzano sono giocatori molto noti. Nessun calciatore si sognerebbe di avere una scorta di cannabis in casa, ma molti hanno una scorta di palloncini per sé e per i propri amici. Sembra che non abbiano idea di quanto possa essere pericoloso usarlo".