Tra i risultati della Premier League di oggi, 2 settembre 2023, spicca lo show del Manchester City che demolisce 5-1 il Fulham nella quarta giornata. A segno Julian Alvarez, Aké e il solito Haaland, che firma una tripletta con una rete su rigore e permette ai Citizens di rimanere a punteggio pieno in vetta alla Premier League con 12 punti. Successo e 5 gol anche il Tottenham, che in trasferta dilaga 5-2 in casa del Burnley con la tripletta di Son e le reti di Romero e Maddison. Perde in casa il Chelsea per 1-0 contro il Nottingham Forest con un gol di Elanga.

PREMIER LEAGUE, I RISULTATI DI OGGI

Sheffield United-Everton 2-2

Brentford-Bournemouth 2-2

Burnley-Tottenham 2-5

Chelsea-Nottingham Forest 0-1

Manchester City-Fulham 5-1.