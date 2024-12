Premio Donna Sport, Diana Bracco: “Affascinata dal grande impegno delle atlete”

“Sono aumentate molto le partecipazioni, così come le discipline. Inoltre, sono tante anche le ragazze che vantano una media dell’otto e mezzo. Io sono veramente affascinata da questo grande impegno che troviamo nelle atlete che partecipano al nostro concorso. Veramente è una visione del tutto diversa - questo concorso - ci restituisce una vista sui giovani del tutto differente da quella che si legge sui giornali”. A dirlo Diana Bracco, presidente e amministratore delegato di Gruppo Bracco, in occasione della cerimonia di premiazione della settima edizione del riconoscimento ‘Donna Sport: l’atleta più brava a scuola’, con cui il Gruppo celebra le giovani atlete che oltre all’impegno per lo sport mantengono alto e costante anche quello scolastico. Dal lancio del progetto all’edizione 2024, patrocinata dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico, si sono iscritte oltre 1500 atlete. Le vincitrici sono state premiate alla presenza della dottoressa Diana Bracco, delle istituzioni e di grandi atlete al Teatrino di Palazzo Visconti a Milano.