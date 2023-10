Il Paris Saint Germain batte il Milan per 3-0 oggi 25 ottobre 2023 nel match valido per la terza giornata del Gruppo F di Champions League. I campioni di Francia si impongono con i gol di Mbappé, Kolo Muani e Lee-Kang-In. La squadra di Luis Enrique sale a 6 punti e si porta in vetta al girone. Il Milan è ultimo a quota 2. I rossoneri riceveranno il Psg a San Siro il 7 novembre: la formazione di Pioli, che in 270 minuti di Champions non ha ancora segnato, è obbligata a fare risultato per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

La partita

Il Psg parte fortissimo e il Milan è costretto subito a difendersi in apnea, anche con le maniere forti che costano le ammonizioni di Thiaw e Krunic nei primi 7 minuti. I rossoneri si fanno vivi al 12' con uno schema: da corner, palla a Leao che non inquadra la porta. Dopo 20 minuti di rodaggio, Mbappé inizia a carburare e per il Milan sono guai. La stella dei campioni di Francia si presenta al 21' con una conclusione che Maignan controlla senza problemi. Replica al 30', con rasoiata dal limite dell'area e palla fuori di un soffio. Il terzo tentativo è quello buono. Zaire Emery ribalta il campo per l'attaccante che accelera in profondità, finta la conclusione sul secondo palo e buca Maignan sul lato opposto: 1-0. I padroni di casa possono giocare con ulteriore scioltezza, il Milan deve arginare gli attacchi che arrivano a folate. Prima del riposo, provvidenziale deviazone di Thiaw per evitare che Kolo Muani centri il bersaglio grosso.

La ripresa si apre col raddoppio parigino: merito di Dembélé al 47', ma il gol viene cancellato dal Var per un fallo di Ugarte su Musah. Il Milan rimane in partita e al 51' spaventa Donnarumma con la conclusione di Giroud, che scuote l'esterno della rete. E' il prologo al bis dei padroni di casa, firmato da Kolo Muani. Maignan non è impeccabile nella gestione di un corner, l'attaccante chiude la pratica con un tap-in agevole: 2-0.

Il Paris Saint Germain gestisce il possesso del pallone, il Milan ci prova a impegna Donnarumma in un paio di occasioni: il portiere è attento su Giroud e Leao, la porta transalpina rimane inviolata. Dall'altra parte, Mbappé sgasa in contropiede all'81' e solo le dita di Maignan evitano il tris spedendo il pallone sul palo. Il Diavolo finisce la benzina e prima dei titoli di coda viene trafitto ancora. Zaire Emery ha ancora energia per spaccare la difesa rossonera, Ramos fa velo e Kang-In Lee ringrazia: 3-0.