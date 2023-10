Ufficiale il ritorno di Rafael Nadal. Il campione giocherà gli Australian Open 2024, primo Slam del prossimo anno, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne. Ad annunciarlo il direttore dell'Australian Open Craig Tiley. "Ha lavorato duro per recuperare dall'infortunio. Ha sempre dato il meglio a Melbourne e nessuno può dubitare la forza del suo spirito competitivo. Sono rimasto in contatto con il suo team, è tornato in campo ad allenarsi e ha l'obiettivo di tornare a Melbourne a gennaio", ha a fermato.

Nadal, 37 anni, 22 volte campione Slam e vincitore in due occasioni Down Under, non gioca proprio dall'Australian Open 2023 quando ha sofferto una lesione al flessore dell'anca durante la partita persa contro Mackenzie McDonald al secondo turno. Il 're della terra battuta' si è operato a giugno e nelle scorse settimane ha intensificato gli allenamenti. Il mallorchino, scivolato al numero 240 del ranking Atp, potrà giocare a Melbourne sfruttando il ranking protetto essendo stato assente dal circuito per un periodo superiore ai sei mesi.

All'Australian Open previsto anche il rientro del finalista di Wimbledon 2022, Nick Kyrgios. "Sta facendo il massimo per tornare in campo al meglio. Sappiamo tutti quanto per lui significhi giocare l'Australian Open, non manca mai di portare emozione e passione. Il suo straordinario tennis, il suo senso dello spettacolo, aggiungono sempre qualcosa di speciale al torneo".