Raul: "Bellingham sarà una delle leggende del Real Madrid"

"Bellingham? È stato il giovane che più mi ha impressionato di più al suo arrivo al Real Madrid. Nella sua prima conferenza stampa ha parlato come un veterano e lo ha trasmesso a tutti i tifosi e ai lavoratori del club. È molto difficile trovare un giocatore così e si è guadagnato l'affetto per il suo modo di essere, di giocare e per i gol che regalano vittorie in una classica come quello nel Clasico. Trasmette, sa muoversi nello spazio, entra in sintonia con le persone e questo lo rende speciale. Sarà una delle leggende del Real Madrid per molto tempo". Lo ha detto Raúl González Blanco ex stella del Real Madrid e della Spagna e attuale allenatore del Castilla, in occasione dei Laureus Awards. "Bellingham ricorda Zidane? Non mi piacciono i paragoni. Zidane è Zidane, una leggenda, e Bellingham può avere l’ambizione di fare la storia al Real Madrid e nella sua Nazionale, sono differenti e ognuno è unico", ha spiegato l'ex numero 7 blanco che ha parlato che del Clasico vinto dalla squadra di Ancelotti 3-2 nel recupero con il gol del fantasista inglese. "Il clasico è una partita molto speciale, seguito nel mondo con la stessa passione e illusione, sul campo c'erano ottimi giocatori, a livello mondiale è una delle partite più viste del mondo".