Rimini Wellness, Carniello: “Esportiamo il nostro modello di vita in una fiera sempre più internazionale”

In una superficie di 170 mila mq tra indoor e outdoor a disposizione di professionisti e appassionati, sono presenti oltre 300 espositori del mondo fitness e del wellness dislocati in 28 padiglioni. Tra oltre 2000 ore di allenamenti, incontri e dibattiti, i visitatori provenienti da tutto il mondo scoprono nuove discipline e tecnologie innovative in una manifestazione dal sapore sempre più internazionale. “L’Italia, con anche le sue eccellenze alimentari, rappresenta un modello di vita da esportare”, ha dichiarato Marco Carniello, Chief Business Officer di IEG, società organizzatrice del Rimini Wellness