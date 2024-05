Rimini Wellness, Peraboni: “Attività anche per gli over 80”

“Un appuntamento irrinunciabile” lo ha definito così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group, ente organizzatore della fiera del fitness, benessere, sport e della sana alimentazione. La 18esima edizione, con un forte impatto sull'innovazione tecnologica, ha come tema centrale la longevità e dall’alba alla sera la città romagnola diventa una grande palestra a cielo aperto. Grande entusiasmo anche per il fuorisalone del wellness con lo yoga in spiaggia all’alba e la maratona tra le realtà archeologiche della città.