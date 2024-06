Delusione per Simone Bolelli e Andrea Vavassori che perdono la finale del torneo di doppio del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, disputata sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Gli azzurri, numeri 11 del seeding, cedono alla coppia composta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo, teste di serie numero 9, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 33 minuti di gioco.