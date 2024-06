Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. La 28enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 15 del mondo e 12 del seeding, supera la 21enne russa Elina Avanesyan, numero 70 del ranking Wta, con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-1 in un'ora e 54 minuti. Paolini affronterà ai quarti la 24enne kazaka Elena Rybakina, numero 4 del mondo e quarta testa di serie, vincitrice sulla 29enne ucraina Elina Svitolina, per 6-4, 6-3 in un'ora e 11 minuti.