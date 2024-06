Per la prima volta in carriera Jannik Sinner raggiunge la semifinale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in terra rossa del Bois de Boulogne di Parigi. Il 22enne altoatesino, seconda testa di serie e prossimo numero uno del mondo dal prossimo 10 giugno, oggi 4 giugno prevale sul 33enne bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6 (7-4) in due ore e 28 minuti.

Partita molto solida dell'azzurro che ha avuto solo un passaggio a vuoto sul 5-4 nel terzo set quando, chiamato a servire per il match, ha perso per l'unica volta nell'incontro la battuta. Sinner aspetta il vincente del match serale tra il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e del tabellone e il 25enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 del ranking e del seeding.