Mourinho squalificato per accuse ad arbitro Chiffi

José Mourinho squalificato in Serie A. Il Tribunale Federale Nazionale (Tfn), presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un’ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza. Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il Tfn ha disposto un’ammenda di 50.000 euro anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva. Per Mourinho, secondo procedimento disciplinare in pochi giorni. Lo Special One è stato sanzionato con 4 giornate di stop dalla Uefa per le parole rivolte all'arbitro inglese Taylor dopo la finale di Europa League persa a Budapest contro il Siviglia.