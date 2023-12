I giallorossi perdono Dybala per infortunio e finiscono in 9 per le espulsioni di Zalewski e Lukaku

Roma e Fiorentina pareggiano 1-1 nel match in calendario per la 15esima giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi, in vantaggio con Lukaku, vengono raggiunti da Martinez Quarta e chiudono il match in 9 per le espulsioni di Zalewski e dello stesso Lukaku. La formazione di Mourinho con 25 punti è quarta con il Bologna. La Fiorentina a quota 24 aggancia il Napoli.

La partita

La Roma sfonda subito. Dybala al 5' pennella un cross di esterno sinistro, Lukaku inventa il colpo di testa vincente: 1-0 per i giallorossi. Il match regala un paio di fiammate. Al 14', dopo un'iniziativa di Zalewski, Dybala non calibra il piatto: palla fuori. Dall'altra parte, al 17', Nzola si presenta davanti a Rui Patricio che vince il confronto ravvicinato. I piani della Roma si complicano al 25' per il problema muscolare che induce Dybala a chiedere il cambio: l'argentino getta la spugna. La Fiorentina cerca di avanzare il baricentro e di tessere la propria rete di passaggi. I viola, però, pungono poco fino all'intervallo.

La sfida si accende all'inizio della ripresa. Ikoné al 49' inquadra la porta, Rui Patricio non si fa sorprendere. Al 51' Roma vicina al raddoppio con Kristensen, tocca a Terracciano tenere in corsa la Fiorentina. Al 63' si fa vivo Bonaventura, tiro a giro e traversa piena. Al 64' la svolta: Zalewski, già ammonito, rimedia il secondo cartellino giallo e viene espulso. La Fiorentina sfrutta subito la superiorità numerica e pareggia. Al 66' Martinez Quarta si inserisce e trova il colpo di testa vincente: 1-1. La Roma, con un uomo in meno, deve stringere i denti e affidarsi a Rui Patricio, che all'83' nega la doppietta a Martinez Quarta, pericoloso con una seconda 'capocciata'. All'88' la Roma rimane in 9 uomini: Lukaku viene espulso per un'entrata su Kouamé. La Fiorentina spinge alla ricerca del gol partita, il bunker giallorosso regge: finisce 1-1.