I capitolini sbagliano un rigore con Lukaku, nella ripresa il gol di Almqvist per i pugliesi. La Roma ribalta tutto nel recupero

La Roma vince 2-1 contro il Lecce nel match in calendario per l'undicesima giornata della Serie A 2023-2024. I capitolini sbagliano nel primo tempo un rigore con Lukaku e vengono puniti nella ripresa da Almqvist, in gol al 72'. Nei minuti di recupero, però, la Roma va a segno 3 volte. Azmoun pareggia al 91' e Lukaku si riscatta firmando il gol del 2-1 al 94'. La vittoria consente alla formazione di Mourinho di salire a 17 punti, il Lecce rimane a 13.