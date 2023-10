La Roma batte 2-0 lo Slavia Praga oggi 26 ottobre 2023 in un match valido per il gruppo G di Europa League, disputato allo stadio Olimpico. A decidere la partita i gol nel primo tempo di Bove al 1' e Lukaku al 17'. Nell'altro incontro del gruppo pari per 1-1 tra i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette. In classifica giallorossi primi a punteggio pieno con 9 punti, 3 in più dello Slavia, Sheriff e Servette a quota 1. Tra due settimane i giallorossi ritroveranno la Slavia a Praga nel match di ritorno.

La partita

Pronti-via e la Roma è subito avanti dopo 45 secondi. El Shaarawy va in pressing su Holes e gli ruba palla, poi la cede a Bove che dal limite dell'area guarda la porta e calcia di destro, a rientrare all'angolino più lontano. Al 17' arriva il raddoppio: ancora El Shaarawy protagonista, con un nuovo recupero sul centro-sinistra, poi palla profonda a Lukaku che scarica in porta un sinistro di rara potenza e allungando ulteriormente la sua striscia da record. Il belga infatti ha segnato in ciascuna delle sue ultime 14 partite di Europa League (18 reti totali).

Al 25' El Shaarawy, già protagonista con i due assist, prova una fuga solitaria infilandosi tra due difensori che alla fine, a fatica, riescono a contenerlo. Al 33' arriva il primo tiro dello Slavia. Lo prova Dorley, che in area da buona posizione non riesce a caricare bene il sinistro e alla fine calcia rasoterra e centrale, con Svilar che controlla facilmente. Al 37' la squadra di Mourinho, ancora squalificato e in tribuna stampa a seguire i suoi, sfiora il tris: ancora una palla rubata sulla trequarti, poi con due passaggi la palla arriva a Lukaku che pasticcia al momento del tiro. Anche Cristante avrebbe potuto calciare immediatamente, sorprendendo il portiere che era fuori dai pali.

Al 14' della ripresa Lukaku vicino al terzo gol con un sinistro dal limite dell'area che sfiora il palo. Al 18' bella azione di Celik, che serve El Shaarawy appostato al limite dell'area, il tiro del 'Faraone' si stampa sulla traversa. Poco dopo grosso rischio per la Roma con Ndicka che sbaglia e libera Schranz solo davanti a Svilar che spreca tutto calciando clamorosamente alto.

Poco dopo la mezz'ora ci prova Holes da fuori area ma Svilar è attento e blocca il tiro. Nel finale da segnalare l'esordio in Europa per Luigi Cherubini, attaccante esterno della Primavera che prende il posto di Aouar all'88'. Nel recupero ci prova Belotti con una bella azione personale. L'ex Torino se ne va al suo marcatore, poi cerca il destro in porta sul primo palo, ma non riesce a sorprendere il portiere. Sipario.