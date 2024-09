Tifosi della Roma fuori dalla Curva Sud al fischio di inizio di Roma-Udinese. La contestazione per l'esonero di Daniele De Rossi ha previsto l'ingresso sugli spalti al 30esimo del primo tempo in una nuova giornata convulsa per la società giallorossa. La Ceo della Roma, Lina Souloukou, si è dimessa e ha abbandonato l'incarico. La dirigente è finita nel mirino della tifoseria per la decisione di licenziare De Rossi. Souloukou, per le minacce degli ultimi giorni, è stata posta sotto la tutela delle forze dell'ordine.