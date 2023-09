E' stata completata la squadra del team Europe che sfiderà gli Usa al 'Marco Simone di Guidonia' a Roma dal 29 settembre al 1° ottobre nella Ryder Cup. Il capitano europeo Luke Donald ha annunciato i sei giocatori che si aggiungono ai sei già qualificati di diritto (Rory McIlroy, Jon Rahm, Robert MacIntyre, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick). Donald ha convocato gli inglesi Tommy Fleetwood e Justin Rose, l'irlandese Shane Lowry, il danese Nicolai Hojgaard, l'austriaco Sepp Straka e lo svedese Ludivg Aberg. Per McIlroy, numero 2 al mondo, si tratterà della settima presenza consecutiva in Ryder Cup. Dal 2010, quando fecero il loro debutto in Ryder Cup i fratelli Molinari, Francesco ed Edoardo (quest'anno saranno entrambi tra i vicecapitani del team Europe), non ha mai saltato una competizione.