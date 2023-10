I brianzoli grazie al gol di Colombo agganciano gli emiliani a quota 9 in classifica. Nono posto anche per i granata mentre i gialloblù salgono a quota 8

Il Monza batte 1-0 il Sassuolo mentre pareggio per 0-0 Torino e Verona nel posticipo della settima giornata di Serie A.

A decidere il match disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia il gol di Colombo al 21' della ripresa. I brianzoli agganciano così gli emiliani a quota 9 in classifica.

Mentre dopo la partita disputata in casa del Toro allo stadio Olimpico-Grande Torino i granata agganciano al nono posto con 9 punti Frosinone, Monza e Sassuolo e i gialloblù salgono a quota 8 e sono in tredicesima posizione com Genoa e Roma.