Dopo il tram e il compleanno occhi puntati ancora su Sazonov, oggi in campo

Il giocatore in campo per Torino-Salernitana. Tre giorni fa ha compiuto 22 anni

Saba Sazonov in campo per Torino-Salernitana. Il giocatore, che tre giorni fa ha compiuto 22 anni, nei giorni scorsi ha fatto il giro del web con una foto che lo immortalava mentre parlava al telefono a bordo di un tram. Uno scatto che è diventato virale per la scelta di prendere un mezzo pubblico, apprezzata non solo dai tifosi granata ma anche dal popolo del web. Sazonov è alla prima stagione con il Toro.

Classe 2002, nazionale della Georgia e protagonista con l’Under 21 nei recenti Europei organizzati proprio in Georgia e Romania (per lui 4 presenze e un gol nel match contro il Portogallo), si legge sul sito del Torino, Sazonov è cresciuto tra le fila dello Zenit San Pietroburgo - con cui ha esordito in prima squadra - per poi trasferirsi alla Dinamo Mosca nel luglio del 2021. Con la formazione della capitale ha prima completato il percorso di crescita nella Dinamo Mosca B e poi ha totalizzato 44 presenze e una rete tra campionato e coppa nazionale con la prima squadra.