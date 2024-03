La ceca Ester Ledecka si prende il superG conclusivo di Saalbach, che rappresenta la sua quarta vittoria in carriera nello sci alpino (2 discese e 2 superG). Il suo tempo di 1’15″94 risulta irraggiungibile per chiunque, compresa Federica Brignone, l’atleta che le si avvicina di più per cogliere il podio numero 69 della carriera e raggiungere Gustavo Thoeni, nella speciale classifica. Federica è seconda con 28 centesimi di svantaggio. Terzo posto per la norvegese Kaisa Lie, a 30 centesimi dalla Ledecka. Marta Bassino chiude al nono posto con 80 centesimi di svantaggio, mentre è 11/a Laura Pirovano a 83. Più attardata Roberta Melesi a 1″67.

Lara Gut- Behrami, con il settimo posto odierno, mette in cassaforte anche la Coppa di superG, dopo l’assoluta e quella di gigante. Brignone ha provato il recupero in extremis, che si è però fermato a 30 punti dall’elvetica in specialità, aggiornando però il record di punti per un’italiana: 1552.