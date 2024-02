Francia e Italia pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei Nazioni 2024, disputato a Lille. Gli azzurri sotto 10-3 al termine del primo tempo, reagiscono nella ripresa con l'uomo in più per l'espulsione di Danty e nel finale sfiorano l'impresa. All'81' però Garbisi spedisce sul palo il calcio che avrebbe regalato il successo complice la sfortuna con l'ovale che gli scivola dal sostegno poco prima del calcio.