L'Italia vince a Cardiff e batte il Galles 24-21 nel match valido per la quinta e ultima giornata del Sei Nazioni 2024. La Nazionale del ct Quesasa centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta una settimana fa a Roma contro la Scozia e chiude il torneo con 2 successi, un pareggio e 2 sconfitte: un bilancio record nella storia delle partecipazioni azzurre al Sei Nazioni.

A Cardiff, lo show azzurro inizia con due piazzati di Garbisi al 5’ e al 14’ per il 6-0. Al 20’ Garbisi indossa i panni del suggeritore e ispira la meta di Ioane per l’11-0 che resiste fino all’intervallo. Al 46’ sale in cattedra Pani con una spettacolare serpentina che manda in tilt i dragoni: meta, Garbisi trasforma per il 18-0. Il Galles aumenta la pressione per riaprire la partita. Al 64’ i padroni di casa sfondano con Dee che schiaccia in meta, Costelow trasforma per il 7-18. Al 69’ Garbisi centra i pali dalla piazzola (21-7) e raffredda il pubblico. Al 74’ è Page-Relo a trasformare un piazzato: 7-24.

Il Galles non si arrende e al 78’ Rowlands firma la metà del 14-24 grazie alla trasformazione di Lloyd. Nel recupero è Grady ad andare a segno, è definitivo così il punteggio 24-21.