Serie A 2023-2024 inizia 19 agosto, calendario il 5 luglio

Mercoledì 5 luglio, alle 12, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A Tim 2023/2024.

Il campionato parte con la prima giornata sabato 19 e domenica 20 agosto, un solo turno infrasettimanale in programma il 27 settembre e quattro soste per le nazionali il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Il campionato terminerà il 26 maggio 2024. La Coppa Italia partirà il 6 agosto con il turno preliminare. I trentaduesimi il 13 agosto, i sedicesimi il 1° novembre. Gli ottavi in programma il 6 e 20 dicembre e il 10 e 17 gennaio, mentre i quarti sono in calendario il 31 gennaio mentre le semifinali si giocheranno ad aprile (andata il 3 e ritorno il 24). La finale si giocherà il 15 maggio.