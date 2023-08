Serie A 2023-2024, Torino-Cagliari 0-0

Pareggio per 0-0 tra Torino e Cagliari nel primo dei due posticipi in calendario per la prima giornata di Serie A 2023-2024, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino.

In avvio padroni di casa vicini al gol con Sanabria. Poco dopo replica dei sardi con Nandez, a cui risponde Milinkovic-Savic con una strepitosa parata. L'ultima chance della prima frazione è di Schuurs che spreca di testa da buona posizione. Ritmi più bassi e poche chance nella ripresa soprattutto a causa del caldo: ci provano Vojvoda e Pavoletti come Radonjic nel recupero, ma il risultato non cambia.