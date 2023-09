Diritti tv per la Serie A, al via la commercializzazione di quelli internazionali per il post 2024. A deciderlo è la Lega Serie A nell'assemblea che si è svolta oggi a Milano "con la partecipazione di tutte le società. Nel corso della riunione c'è stato un aggiornamento sulle strategie e sulle trattative in corso per la cessione dei diritti audiovisivi internazionali e dei Pacchetti Dati e Betting streaming. Con l'incontro odierno prende avvio la fase di commercializzazione dei diritti internazionali post 2024 gestita dalla Lega Serie A. Tutti gli accordi che saranno formalizzati nelle prossime settimane, con possibilità di durate variabili nei diversi Paesi, saranno oggetto di comunicazione da parte della Lega stessa", spiega la Lega Serie A in una nota al termine dell'Assemblea.