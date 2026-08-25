Serie A, Inter favorita ma la Roma lancia un messaggio al campionato

La prima giornata di Serie A va in archivio con alcune conferme e una sorpresa che lancia un messaggio all’intero campionato. L’Inter, come da pronostico, travolge il Monza all’esordio e, per gli esperti Sisal, si conferma la grande favorita per lo scudetto a 2,00. I nerazzurri travolgono i ragazzi di Juric, grazie a un Pio Esposito tirato a lucido e a uno spartito conosciuto a memoria.

Alle spalle dei Campioni d’Italia, c’è sempre il Napoli che, seppur con qualche fatica e qualche polemica, ma quelle non mancano mai, espugna Marassi confermandosi un vero tabù per il Genoa. Le reti di De Bruyne e Vergara confermano la solidità della formazione di Allegri, vincente a 6,00, che vuole essere protagonista fino alla fine del torneo.

Affiancata ai partenopei, però, si piazza la Roma che, dopo 90 minuti, lancia un chiaro segnale alle avversarie. I capitolini, guidati dalla coppia Malen, tripletta, e Dybala, tre assist per la Joya, non lasciano scampo alla Fiorentina, una delle regine del mercato, e mostrano i muscoli. Gasperini, giustamente, getta acqua sul fuoco ma, se il buongiorno si vede dal mattino, chiunque si giocherà lo scudetto dovrà fare i conti con Svilar e compagni.

Juventus e Milan, entrambe vittoriose all’esordio, partono leggermente più indietro essendo offerte a 7,50. I bianconeri sono ancora alla caccia di un bomber, Sorloth il preferito, mentre il Diavolo vuole dare continuità all’inizio convincente mostrato contro il Torino dell’ex Ignazio Abate.