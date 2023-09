Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Milan, Empoli-Salernitana e Verona-Atalanta che aprono alle 18.30 il programma delle gare di oggi, 27 settembre, per la sesta giornata del calendario di Serie A 2023-2024. Alle 20.45 tocca a Inter-Sassuolo, Lazio-Torino e Napoli-Udinese.

Il Milan fa visita al Cagliari, che è ancora a secco di vittorie nel torneo. L'Atalanta cerca punti sul campo del Verona per continuare la rincorsa alle zone alte della classifica. Empoli-Salernitana è una sfida per uscire dalla crisi: toscani da soli a zero punto, campani ancora senza successi. In serata, l'Inter capolista cerca la sesta vittoria per proseguire la marcia a punteggio pieno. Il Napoli riceve l'Udinese con il dubbio Osimhen, in rotta con la società.

Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.

Verona-Atalanta

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Empoli-Salernitana

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowski, Bradaric; Kastanos, Candreva; Jovane Cabral.

Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ricci, Lazaro; Seck, Ranojic; Sanabria.

Inter-Sassuolo

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram, Lautaro Martinez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereira, Lucca.