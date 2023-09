Nuovo record per la star della ginnastica artistica Simone Biles che parteciperà al sesto campionato mondiale per gli Stati Uniti dopo essersi assicurata un posto nella squadra che gareggerà ad Anversa, in Belgio, dal 30 settembre all'8 ottobre. Ora è l'unica donna americana mai selezionata per sei squadre per il campionato mondiale. La 25 volte medaglia mondiale tornerà nella città belga un decennio dopo il suo debutto mondiale nel 2013, quando vinse l'oro nell'all-around e corpo libero. "Penso che il cerchio si chiuda. Sono andata ad Anversa nel 2013, quindi ora andarci nel 2023 è piuttosto folle", ha detto la Biles.

In Belgio avrà anche la possibilità di diventare la ginnasta di maggior successo della storia. Il suo totale di 32 medaglie tra Campionati del mondo e Giochi olimpici è una medaglia in meno rispetto al bielorusso Vitaly Scherbo, che ha iniziato la sua carriera sotto il vecchio regime sovietico. Biles ha la possibilità di superarlo quest’anno mentre punta al ritorno alle Olimpiadi, ai Giochi di Parigi del 2024. La Biles è tornata alle competizioni a Chicago il mese scorso dopo aver sofferto di “twisties” - un fenomeno che colpisce la consapevolezza spaziale di un atleta - e dopo essersi ritirata da cinque delle sei finali alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 per concentrarsi sulla sua salute mentale.