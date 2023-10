Il servizio non è un fattore in avvio, anche Alcaraz vacilla alla battuta e Sinner, sfruttando la seconda occasione, completa l'aggancio (2-2). Un break tira l'altro e lo spagnolo rimette la freccia immediatamente (3-2) prima di cedere ancora la battuta in un match 'al contrario' (3-3). E' quasi una notizia il fatto che Sinner tenga il servizio nel settimo game, portandosi avanti (4-3) per la prima volta. I break spariscono dal campo, si approda al 6-6: tie-break.