Jannik Sinner in campo contro Taylor Fritz per la finale degli US Open 2024. L'azzurro, numero 1 del mondo, affronta lo statunitense, testa di serie numero 12, per il titolo nell'ultimo Slam stagionale. Sinner, 23 anni, va a caccia del sesto trionfo stagionale e del 16esimo della carriera. Nel 2024 l'altoatesino ha già trionfato agli Australian Open, primo appuntamento dello Slam nell'anno.