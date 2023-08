Jannik Sinner oggi in finale contro Alex de Minaur nell'Atp Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, numero 8 del mondo e settima testa di serie, in semifinale ha sconfitto in 3 set lo statunitense Tommy Paul e oggi, 13 agosto 2023, affronta l'australiano de Minaur, con cui ha vinto tutti i 4 confronti diretti sin qui disputati. Sinner, vincitore in carriera di 7 titoli, cerca il primo trionfo in un Masters 1000 dopo aver perso 2 finali a Miami. Il match inizierà non prima delle 22, ora italiana. A Toronto il programma si apre alle 19.30 italiane con la finale del doppio maschile. La finale Sinner-de Minaur sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro in streaming sull'app SkyGo e sulle piattaforme Now e Tennis TV.