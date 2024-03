Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami oggi domenica 31 marzo. L'azzurro, testa di serie numero 2, va a caccia del terzo titolo dell'anno dopo quelli conquistati all'Australian Open e al torneo di Rotterdam. Sinner, 22 anni, in caso di trionfo in Florida scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto nei quarti di finale proprio da Dimitrov, per diventare il numero 2 del ranking Atp alle spalle del serbo Novak Djokovic. Sarebbe il primo italiano a raggiungere tale piazzamento nella classifica moderna.