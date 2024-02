"Signor presidente, è un onore essere qui...". Jannik Sinner al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rimane impeccabile e controlla la risata provocata da comprensibile tensione e dal 'sabotaggio' dei compagni di squadra. L'azzurro, trionfatore agli Australian Open, si rivolge al Capo dello Stato. L'inizio dell'intervento è 'complicato': un po' di nervosismo e il fatale incrocio di sguardi con i compagni di Nazionale seduti in prima fila. Lorenzo Sonego ride e si copre il viso, Simone Bolelli guarda provvidenzialmente da un'altra parte, Matteo Arnaldi si impegna per rimanere impassibile. E Sinner, dopo l'esordio laborioso, prende il via...

L'incontro regala anche a Mattarella l'occasione per una battuta: "Complimenti a Sinner per il trionfo in Australia: sono riuscito a vedere il match solo dal quarto set e questo ha giovato al mio umore…mi sono convinto subito che avrebbe vinto. Molti si attenderanno che lei vinca ovunque d’ora in avanti: quel che certo è che lei ci metterà sempre tutto l’impegno possibile", dice il Presidente della Repubblica facendo riferimento alla finale di Melbourne che Sinner ha vinto contro il russo Daniil Medvedev dopo aver perso i primi 2 set.