Sinner-Djokovic 3-6, 0-1 Il secondo set comincia malissimo. Sinner è in confusione e cede subito il servizio a zero.

Sinner-Djokovic 3-6Djokovic deve ricorrere alla seconda palla in un paio di occasioni, ma non si nota nessuna differenza: 6-3 e primo set in cassaforte in 38 minuti.