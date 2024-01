Jannik Sinner contro Novak Djokovic, un'altra volta. L'azzurro contro il serbo in semifinale agli Australian Open 2024. Il numero 4 del ranking contro il primo giocatore del mondo nel settimo confronto diretto, il quarto nel giro di 2 mesi. Sinner punta al primo titolo dello Slam in carriera, Nole a 36 anni vuole mettere in bacheca il 25esimo major per ritoccare un record già straordinario. Venerdì 26 gennaio Sinner e Djokovic si sfideranno sul campo della Rod Laver Arena per un posto nella finale del primo Slam stagionale. Il programma della giornata è ancora da definire e non è ancora chiaro se il match andrà in scena nella notte italiana o nella mattinata.

Il numero 4 del mondo arriva all'appuntamento dopo un percorso netto: 5 vittorie a Melbourne senza lasciare per strada nemmeno un set, nonostante un rendimento al servizio non sempre impeccabile. Djokovic, come spesso gli accade, ha carburato giorno dopo giorno. Ha avuto bisogno di 4 set al primo e al secondo turno, poi ha inserito il pilota automatico e ha dovuto tornare a sudare solo nei quarti di finale contro lo statunitense Taylor Fritz, che ha strappato un set al fenomeno di Belgrado.

Sinner viaggia a tutto gas dal primo turno e ora si trova davanti all'ostacolo più alto. "In semifinale c'è ancora Djokovic, l'ho battuto due volte e sono fortunato ad affrontare il numero 1 del mondo. Sarà dura, darò il 100% e poi vediamo cosa accadrà", dice l'azzurro. Sinner, alla prima semifinale della carriera a Melbourne, sfiderà Djokovic per la settima volta in carriera. Il serbo conduce 4-2 nei confronti diretti dopo i 3 duelli andati in scena in poche settimane alla fine del 2023. Djokovic, sconfitto da Sinner nella fase a gironi delle Atp Finals di Torino, si è rifatto trionfando in finale. L'azzurro ha vinto invece in singolare in Coppa Davis, conquistando un punto d'oro in semifinale e spianando la strada al trionfo tricolore, arrivato poi nella finale contro l'Australia. Ora, eccoli di nuovo uno di fronte all'altro.