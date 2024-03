Jannik Sinner di nuovo in campo oggi, domenica 24 marzo 2024, al Masters 1000 di Miami. Sulla strada dell'azzurro al 3° turno l'olandese Tallon Griekspoor nel match in diretta tv e streaming: in palio un posto negli ottavi di finale.

Sinner è reduce dal derby con Andrea Vavassori. Il numero 3 del mondo si è imposto per 6-3, 6-4 in 1h20' nella sfida tutta italiana. Griekspoor, testa di serie numero 25, ha superato lo statunitense Alex Michelsen per 7-6 (7-5), 6-7 (7-9), 6-4.

I precedenti

Sinner ha affrontato Griekspoor in 3 occasioni e ha sempre vinto senza concedere nemmeno un set. L'ultima sfida è andata in scena a Rotterdam, a febbraio, dove l'azzurro ha conquistato il secondo titolo stagionale dopo il trionfo agli Australian Open. "Sarà la prima volta all’aperto, la palla rimbalza di più, dovrò fare attenzione perché lui gioca bene e serve altrettanto bene. E’ un giocatore aggressivo e sa far tutto molto bene. Dovrò fare attenzione, ma queste sfide mi piacciono…. sono le partite che mi fanno vedere a che punto sono", ha detto Sinner parlando del match con Griekspoor. Prima della semifinale di Rotterdam 2024, Sinner si è imposto in Coppa Davis a novembre 2023 e ancora a Rotterdam, sempre in semifinale, un anno fa.

Il match in tv

L'incontro è in programma intorno alle 20.30, secondo il programma che potrebbe anche subire variazioni, sul campo centrale del Miami Gardens. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Now.