Sinner in copertina su "Il Tennis Italiano" disegnato da Liberatore, il creatore di Ranxerox

Ranxerox era un personaggio che agiva in una Roma anni '80 ma immaginata in un futuro distopico e precursore del cyberpunk.

Jannik Sinner in copertina su "Il Tennis Italiano", e a disegnarlo è nientemeno che Tanino Liberatore, uno dei fumettisti italiani più noti nel mondo e creatore, insieme all'autore Stefano Tamburini, del violento e particolarmente sboccato androide Ranxerox, personaggio che agiva in una Roma anni '80 ma immaginata in un futuro distopico e precursore del cyberpunk. Il titolo di copertina è "Italia Caput Tennis". "Ho realizzato la copertina, dedicata a Jannik Sinner, del numero di marzo/aprile de “Il Tennis Italiano”, la più antica rivista di tennis ancora pubblicata al mondo. Grazie a Domenico Procacci", scrive Liberatore sui suoi social.