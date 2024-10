Jannik Sinner affronterà, a sorpresa, Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shangai in programma sabato 12 ottobre. Il tennista ceco ha infatti battuto in due set (7-6, 7-5) Carlos Alcaraz nei quarti di finale, regalandosi così la sfida con il numero 1 azzurro. L'altoatesino aveva battuto a sua volta Daniil Medvedev.

Quando gioca Sinner e i precedenti

La semifinale tra Jannik Sinner e Tomas Machac andrà quindi in scena sabato. L'orario è ancora da definire, ma probabilmente sarà nelle prime ore della mattina italiana. C'è un solo precedente tra i due, che risale allo scorso marzo, quando Sinner vinse in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 a Miami.

Sinner-Machac in tv

Il match Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go.