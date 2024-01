Jannik Sinner contro Daniil Medvedev domenica 28 gennaio nella finale degli Australian Open 2024 a Melbourne. L'azzurro 22enne, numero 4 del mondo, affronta il russo nel match che può consegnargli il primo titolo della carriera in un torneo dello Slam.

Sinner arriva all'appuntamento dopo la straordinaria vittoria contro Novak Djokovic in semifinale. L'altoatesino ha avuto la meglio sul serbo, numero 1 del mondo, in 4 set. Medvedev, che in carriera ha vinto un'edizione dell'US Open e ha giocato due finali a Melbourne, ha piegato il tedesco Alex Zverev in 5 set, dopo aver perso in primi 2 parziali. L'azzurro e il russo si sono affrontati 9 volte in carriera.

Medvedev è in vantaggio per 6-3, ma Sinner ha vinto gli ultimi 3 duelli andati in scena nel finale della stagione 2023. Il numero 1 d'Italia ha iniziato a invertire la rotta lo scorso anno vincendo 7-6, 7-6 nella finale di Pechino e ripetendosi a Vienna, dove ha prevalso per 7-6, 4-6, 6-3. Quindi, il tris di Sinner è arrivato nelle semifinali delle Atp Finals. Gli altri confronti diretti giocati lo scorso anno se li è aggiudicati Medvedev: il campione dello Us Open 2021 ha vinto in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3).

Come vedere la finale in tv e streaming

La finale è in programma alle 9.30 ora italiana e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport 1, canale 210 del menù di Sky. In streaming, la partita sarà visibile su eurosport.it, Discovery+, sull'app SkyGo o sulle piattaforme Now, Dazn e Timvision.

Salvo decisioni dell'ultimo minuto, non è prevista la trasmissione in tv in chiaro. Discovery, che possiede i diritti per l'Australian Open, non è tenuta a trasmettere la finale in modalità 'free' perché l'incontro non fa parte della "nella "lista degli eventi di particolare rilevanza per cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro" come prevede una delibera dell'AgCom. In questa particolare categoria di eventi, nell'ambito del tennis, rientrano le semifinali e la finale di Coppa Davis in caso di presenza dell'Italia e degli Internazionali d'Italia in caso di presenza di tennisti italiani.