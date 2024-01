Jannik Sinner contro Daniil Medvedev nella finale degli Australian Open 2024. L'azzurro, numero 4 del mondo, sul campo della Rod Laver Arena affronta oggi il russo, testa di serie numero 3, nella sfida che può consegnargli il primo titolo dello Slam in carriera. Sinner, 22 anni, arriva all'appuntamento dopo la vittoria contro Novak Djokovic in semifinale. Medvedev ha avuto la meglio in 5 set sul tedesco Alex Zverev.