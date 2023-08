Sinner-Paul, semifinale a Toronto: orario, come vederla in tv

L'azzurro in campo per conquistare la finale

Jannik Sinner contro Tommy Paul nella semifinale del torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L'azzurro, dopo il successo contro il francese Gael Monfils nei quarti di finale, torna in campo per conquistare un posto in finale nel torneo canadese. Il match tra Sinner e lo statunitense, capace di battere lo spagnolo Carlos Alcaraz, è il quarto in programma sul campo centrale, dove si inizia a giocare alle 18.30 italiane. Sinner e Paul, quindi, non scenderanno in campo prima dell'1.30 del 13 agosto.

L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà trasmessa Sky Go, Now e Tennis TV.