L'azzurro sfida Alejandro Tabilo negli ottavi di finale del Masters 1000, ma non cessano le domanda sulla mancata partecipazione alle Olimpiadi per problemi di salute

"Avevo detto fin dall'inizio dell'anno che il mio obiettivo più grande per il 2024 erano le Olimpiadi, ma a pochi giorni dall'inizio non ero nemmeno in grado di alzarmi dal letto. So io come mi sentivo, di quello che pensa o dice la gente non mi importa molto", così Jannik Sinner, subito dopo aver battuto a Montreal il tennista croato Borna Coric, è tornato a parlare della sua decisione di rinunciare ai giochi di Parigi 2024 a causa di un tonsillite. "Non guardo più i social, mi fa stare bene. Alcune cose le leggo comunque ma non mi importa molto, attorno a me ho persone di cui mi fido e per me conta questo. Capisco la reazione della gente ma ormai è andata così, è inutile pensarci ancora", ha aggiunto a seguito delle domande dei giornalisti.

Mente allora sull'Atp di Montreal, primo appuntamento dopo lo stop per il problema di salute.

Dove e quando vedere Sinner

Questa sera, l'azzurro sfiderà il cileno Alejandro Tabilo alle 20.30, negli ottavi di finale, sul Campo Centrale. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky (canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e sarà disponibile in live streaming per gli abbonati su NOW e Sky Go.

Non solo Sinner, gli altri italiani in gara

Sempre nella giornata di oggi, venerdì 9 sgosto, scenderanno in campo altri due italiani. Alle 18 è il momento di Flavio Cobolli, che deve recuperare il suo match di secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech, rinviato giovedì per maltempo. Il toscano, in caso di vittoria, giocherebbe poi il suo ottavo di finale nella notte italiana con il vincente della sfida tra Hurkacz e Kokkinakis. A seguire, con orario previsto intorno alle 19, c'è Matteo Arnaldi che dovrà battere lo spagnolo Davidovich Fokina per passare ai quarti di finale.

Come il match di Sinner, anche quelli dei due compatrioti saranno visibili in escusiva sui canali di Sky dedicati allo sport e al tennis, oltre che su Sky Go e NOW.